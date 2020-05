Tenet, Robert Pattinson svela un succoso indizio sul film: 'Niente viaggi nel tempo'

Nel corso di una recente intervista con GQ, Robert Pattinson ha anticipato alcuni dettagli su Tenet, il nuovo attesissimo film scritto e diretto da Christopher Nolan incentrato su una nuova guerra fredda quantica.

Naturalmente l'attore, che nella stessa intervista ha anche spiegato come mai ha deciso di raccogliere la sfida di interpretare il Cavaliere Oscuro in The Batman, ovviamente non ha offerto risposte circa la segretissima trama del film, ma questo perché il film di Nolan affronta dei temi così importanti che l'attore non è stato nemmeno in grado di capirli.

"Anche se l'avessi già visto, sinceramente non so se sarei in grado di ... stavo solo pensando, ho appena chiamato il mio assistente 20 minuti fa: 'Che cazzo devo dire sul film, a proposito?! Non ne ho idea ... Oh Dio, no. Non riesco nemmeno a inventarmi della roba su questo film." Quello che Pattinson ha potuto rivelare, tuttavia, è che Tenet ha avuto una troupe di circa 500 persone e che "almeno 250 di loro si spostavano tutti insieme, in diversi paesi in giro per il mondo per le riprese. Questa cosa, è così folle. E in ogni paese c'è, come, un'enorme scena, gigantesca, che è come il climax di un film normale. E questo in ogni singolo paese".

Inoltre, sebbene il trailer di Tenet abbia suggerito che i viaggi nel tempo avrebbero fatto parte della trama, Pattinson ha assicurato che non sarà così: "Non è un film sul viaggio nel tempo. In realtà, l'unica cosa che posso dire, è che non c'è tempo per viaggiare." Ma è certo che una sorta di manipolazione del tempo nel film ci sarà eccome: "Ho dimenticato molte cose all'inizio del film", ha detto Pattinson. “Ero così ossessionato dall'osservare i dibattiti di Christopher Hitchens. Conosci Christopher Hitchens? Molte cose del mio personaggio, stavo provando a fare una rappresentazione di Chris Hitchens, e mi ero completamente dimenticato che quella era la mia idea iniziale fino a che non ho visto i miei appunti. Ora sono molto curioso. Voglio dire, non ho letteralmente visto un fotogramma di questo film".