Tenet, Robert Pattinson sconvolto: 'Servirebbe una laurea per capire certe cose!'

Che a Nolan piacciano le trame intricate è risaputo: da Memento ad Interstellar, passando per Inception e The Prestige, il regista di Dunkirk ha sempre puntato su intrecci mirati a confondere lo spettatore. Con Tenet, però, le cose sembrerebbero essergli leggermente sfuggite di mano!

Pare infatti che la sceneggiatura del film con John David Washington abbia mandato nel panico gli stessi attori protagonisti! Questo, almeno, è stato quanto riferito da Robert Pattinson: l'ex-star di Twilight ha infatti ammesso di aver avuto non pochi problemi nel rapportarsi con il copione.

"Quando lo lessi per la prima volta Christopher ed Emma [Thomas, produttrice di Tenet] mi chiesero se l'avessi capito bene, perché gli altri ci avevano messo un paio d'ore in più. Ed io dissi: 'Oh me**a'. All'ultima settimana di riprese chiesi a John David Washington alcune informazioni fondamentali sul mio personaggio e lui era tipo: 'Aspetta, tu non sai questo?' Ma è complicato! Devi cercare di risolvere il mistero proprio come fa il tuo personaggio" ha spiegato Pattinson.

"Buona parte del film è roba espositiva di worldbuilding ed è una storia molto fitta. E lo script cerca di rendere tutto accessibile ai profani. Ed è davvero difficile trovare l'equilibrio tra la naturalezza del dialogo e il cercare di avere chiare delle cose che occorrerebbe una laurea per capire come si deve" ha poi concluso l'attore.

Kenneth Branagh, intanto, ha spiegato che tipo di film sarà Tenet; Warner Bros. ha invece fatto chiarezza sulla possibilità di distribuire Tenet in streaming.