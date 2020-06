Tenet, Robert Pattinson rivela: 'Rovinai il mio primo incontro con Nolan per dei dolci'

Nel corso di una recente intervista promozionale, la star Robert Pattinson ha raccontato ai microfoni di Entertainment Weekly il suo primo incontro con Christopher Nolan per Tenet, nuovo blockbuster Warner Bros. che lo vedrà nel ruolo di protagonista insieme a John David Washington.

La cosa partì subito male per l'attore, che si presentò all'incontro senza sapere perché il regista lo avesse convocato.

"Sono andato a conoscerlo, non lo avevo mai incontrato prima di allora, e l'incontro doveva durare tre ore e non avevo la minima idea di cosa voleva parlarmi", ha detto Pattinson. “Ovviamente avevo messo in conto la possibilità di un nuovo film che voleva offrirmi magari, quindi stavo ripensando alla sua carriera per cercare di prevedere quale genere di opera avrebbe fatto dopo Dunkirk. Solo che per tre ore intere non ha menzionato mai il film: e poi, negli ultimi due minuti del nostro incontro, ha gentilmente detto: 'Senti, ho scritto una sceneggiatura: ti piacerebbe tornare domani per leggerla?".

L'attore ha continuato raccontando un episodio esilarante che stava per costargli la reputazione: "C'era questo pacchetto di cioccolatini sul tavolo", ha detto Pattinson. "E sfortunatamente la conversazione è durata così tanto che ad un certo punto ho sentito di avere un forte calo di zucchero nel sangue. Pensavo che sarei svenuto perché davvero erano passate intere ore, e stavo cercando di non perdere la concentrazione. Ad un certo punto ho chiesto se potevo prendere uno dei cioccolatini, e lui mi ha guardato e ha immediatamente smesso di parlare. Ho pensato, oh mio Dio, ho rovinato tutto!"

