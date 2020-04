Tenet: Robert Pattinson e John David Washington nelle sensazionali immagini in Ultra HD

Che Christopher Nolan sia tento ad ogni minimo dettaglio dei suoi set è ben noto a tutti, ma cosa succede quando siamo noi a cogliere ogni particolare di una scena? Per scoprirlo continuate dopo il salto e scoprire le nuove immagini in Ultra HD con protagonisti Robert Pattinson e John David Washington.

La Warner Bros. ha appena distribuito ben 5 foto ad altissima risoluzione, che troverete nella galleria in calce, in cui ritroviamo alcune delle scene, ormai già iconiche, dell'attesissimo nuovo progetto di Nolan.

Mentre i dettagli della trama sono ancora gelosamente tenuti nascosti, questa nuova anteprima ci dà l'opportunità di cogliere la magnitudine di Tenet, che con il suo budget stellare consentirà al regista di dare nuovamente sfogo alla sua più imprevedibile predisposizione all'azione ed ai colpi di scena.

Purtroppo, a causa della sua data estiva, è alquanto improbabile che Tenet rispetti la tabella di marcia e potrebbe slittare persino di parecchi mesi a meno che la Warner non decida di stravolgere il suo intero calendario come recentemente accaduto in casa Marvel.

Oltre a Washington e Pattinson, attualmente impegnato anche sul set del The Batman di Matt Reeves, vedremo nel cast grandi nomi del calibro di Michael Caine, Elizabeth Debicki (Guardiani della Galassia Vol.2), Dimple Kapadia, Aaron Taylor- Johnson (Avenger: Age of Ultron, Kick-Ass), Clémence Poésy (Harry Potter e i Doni della Morte), Himesh Patel e Kenneth Branagh (Assassinio sull'Orient Express).