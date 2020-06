Tenet, Robert Pattinson sul film: 'È come un unicorno, vi spiego perché'

Premettendo che nemmeno gli attori sembrano avere un quadro preciso di Tenet, Robert Pattinson e gli altri membri del cast, assieme a Christopher Nolan, hanno parlato del film con EW!. Scopriamo cosa hanno raccontato, e... Cosa c'entrano gli unicorni.

Tenet, Tenet, Tenet. Tutti lo attenono, ma nessuno ci ha capito ancora granché... Eppure il 3 agosto il film di Nolan arriverà finalmente nelle sale italiane, pronto a scombussolare anche il nostro di cervello.

"Tenet è un po' una sorta di unicorno, perché non si basa su nessuna IP preesistente" afferma con entusiasmo Robert Pattinson "Ma dopo la pandemia, speriamo possa essere un'esperienza totalmente gratificante".

Speranza condivisa da tutti, Christopher Nolan in primis, considerando anche quanto tempo ha passato sul progetto "Ho lavorato a questa iterazione della sceneggiatura per qualcosa come sei o sette anni" rivela il regista, sempre a EW!.

Ma se chiedete di cosa parla Tenet, non otterete una risposta uguale all'altra... Né una troppo comprensibile. Forse, è Kenneth Branagh a "semplificarne" al meglio il concept di base.

"È un film di spionaggio che avrà a che fare con una minaccia globale. Un olocausto nucleare non è il più grande disastro che potrebbe capitare alla razza umana" spiega l'attore "Tenet tiene in conto possibilità ancora peggiori, e coinvolge questa visione del tempo davvero sbalorditiva che continua a mostrarci l'interesse di Chris Nolan per certe tematiche, che si può ritrovare addirittura in Memento, Interstellar, e ovviamente Inception".

Attendiamo, dunque, e prepariamoci a rimanerne, come spera anche Pattinson, piacevolmente sorpresi.