Tenet e la rivincita di Christopher Nolan: tornato al cinema, il film fa il tutto esaurito

L'estate scorsa Tenet di Christopher Nolan doveva essere il blockbuster guaritore di tutti i mali del box office dopo mesi di chiusura delle sale, ma come noto alla fine così non è stato.

Nonostante degli incassi tutto sommato buoni, considerata la storica affluenza negativa nelle poche sale aperte in giro per il mondo durante quelle settimane, il blockbuster fantascientifico con John David Washington e Robert Pattinson per forza di cose non è stato il successo sperato; ma ora che, grazie al vaccino, i cinema negli Stati Uniti stanno riaprendo, Tenet è tornato nelle sale con risultati sorprendenti.

Come se fosse davvero riuscito ad invertire il flusso del tempo, il film di Nolan è stato promosso dalla catena IMAX in queste ore: la compagnia ha infatti ufficialmente esteso la sua distribuzione nelle sale, con nuove proiezioni aggiunte fino al 30 marzo. La decisione è stata presa grazie ai numeri fatti registrare nei giorni scorsi, numeri che parlano di "oltre 30 spettacoli da tutto esaurito". E, considerando che Tenet è da tempo disponibile per il mercato home video, tra piattaforme di noleggio e acquisto digitale, bluray fisici e persino cartucce per Game Boy Advance, questo risultato offre senza dubbio una chiara indicazione circa il desiderio degli spettatori di tornare nelle sale cinematografiche.

A tal proposito non sembra esattamente casuale l'estensione degli spettacoli di Tenet fino al 30 marzo, dato che dal 31 la Warner Bros distribuirà Godzilla vs Kong, e lo farà nel maggior numero di formati possibile in contemporanea con l'uscita sulla piattaforma di streaming HBO Max.