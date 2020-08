Tenet, rivelati i contenuti speciali nascosti in Inception: scoprite tutti i dettagli!

Da qualche ora nei cinema di tutto il mondo, per lo meno quelli aperti, la Warner Bros. ha ridistribuito Inception in occasione del decimo anniversario della pellicola e soprattutto nell'attesa di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan.

Un membro del pubblico che è stato già in grado di fiondarsi in sala ha utilizzato il suo Twitter @ljwr_ per fornire i seguenti dettagli su Tenet con una serie di post. L'utente ha parlato di:

John David Washington presenta il suo personaggio, "Il Protagonista".

Alcuni stuntman professionisti rivelano di non aver mai fatto niente di simile rispetto a ciò che hanno dovuto fare in Tenet.

Alcune scene sono state girate due volte , una normalmente e una nella quale gli attori dovevano ripetere gli stessi movimenti ma al contrario .

, una normalmente e una nella quale gli attori dovevano ripetere . Niente green screen: tutto è stato realizzato dal vivo con effetti pratici, e tutto è stato girato in location.

Pare che Kenneth Branagh ruberà la scena .

. Christopher Nolan descrive il film come un'epopea di spionaggio in giro per il mondo .

. Robert Pattinson dichiara: "Nessuno ha mai fatto niente del genere prima e nessuno potrà mai farlo di nuovo".

Apparentemente la storia dell'inversione temporale si basa su una teoria scientifica.

E' anche una storia sulla famiglia e una vicenda molto personale, ma la minaccia riguarda il mondo intero.

Come nota Movieweb, probabilmente la teoria scientifica di cui si parla nella preview di Tenet parte da una branca della scienza nota come retro-causalità, nella quale causa ed effetto si invertono nel tempo.

Per altri approfondimenti guardate i nuovi sensazionali poster di Tenet.