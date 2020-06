Tenet, rinvio forzato anche per il film di Christopher Nolan: ecco la nuova data di uscita

Dopo mesi di attesa Warner Bros. ha deciso di rinviare anche Tenet, l'atteso e ambizioso spy thriller di Christopher Nolan con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson. Tuttavia, la pellicola rimane il primo grande titolo che darà il bentornato agli spettatori in sala.

Previsto inizialmente per il 17 luglio, secondo quanto riportato da Variety Tenet è stato infatti posticipato di due settimane e debutterà al cinema il 31 luglio. La data si riferisce solamente al mercato degli Stati Uniti, mentre restiamo in attesa di aggiornamenti sull'arrivo del film in Italia, dove la data iniziale del 18 settembre al momento sembra essere sospesa.

"In questo contesto complesso e in rapido cambiamento, siamo particolarmente entusiasti di far uscire Tenet di Christopher Nolan, un blockbuster di sorprendenti dimensioni e ambizioni, nelle sale di tutto il mondo il 31 luglio" ha commentato Toby Emmerich, chairman di Warner Bros. Picture Group. "È passato più di quanto potessimo immaginare dall'ultima volta che abbiamo visto un film sul grande schermo, e per premiare i fan di Chris in attesa di Tenet, siamo entusiasti di riportare il suo capolavoro Inception nelle sale il 17 luglio per il suo 10° anniversario."

La scelta dello studio è dovuta alla situazione di catene quali AMC, Regal e Cinemark, che stando a Variety non hanno in programma di riaprire i battenti prima di "più avanti nel corso dell'estate". Nell'attesa, vi lasciamo al trailer ufficiale di Tenet e ai migliori film di Christopher Nolan.