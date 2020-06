Tenet, il rinvio del film ha causato forti disaccordi fra Christopher Nolan e Warner Bros

Secondo quanto riferito dal New York Times, il rinvio dell'uscita di Tenet avrebbe causato un forte malcontento in Christopher Nolan, deluso dalla decisione della Warner Bros. e categorico sul portare il film al cinema entro l'estate.

I colloqui di queste settimane, che hanno portato alla decisione di rinviare il blockbuster, sarebbero stati molto elettrici e si sarebbero risolti con un forte disaccordo tra la major e il regista: secondo quanto riferito, Christopher Nolan vuole che Tenet arrivi nei cinema categoricamente quest'estate per aiutare l'industria a rimettersi in piedi, perché crede che il suo film sarà in grado di coinvolgere le persone e convincerle a tornare in sala.

Il regista non avrebbe mai permesso che il suo film venisse distribuito direttamente in VOD come i recenti The King of Staten Island o Trolls World Tour, ma d'altro canto, secondo quanto riferito, Tenet è costato alla Warner Bros. oltre $ 200 milioni di dollari e la major vuole ovviamente proteggere i propri investimenti. La Warner ha sempre voluto rinviare il film in queste settimane e mesi di tira e molla, ma a quanto pare sarebbe stato Nolan a voler attendere. Il NYT parla di forti attriti prima che lo studio accettasse la nuova data del 31 luglio, un rinvio di sole due settimane che appare come un compromesso fra le due parti.

Tra l'altro, questa data è ancora momentanea, dato che la Warner potrebbe decidere di rinviare il film nuovamente qualora per quel periodo i cinema non avranno ripreso a marciare più o meno nella norma.

