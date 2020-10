Tenet è ancora primo nel Regno Unito: come sta andando paragonato a Interstellar?

Il blockbuster Tenet di Christopher Nolan distribuito da Warner Bros ha guadagnato la testa della classifica per l'ottava settimana consecutiva al box office del Regno Unito, dimostrando una tenitura fortissima in quel mercato.

Tenet ha aggiunto altre 186mila sterline al suo totale, che rappresentano un calo del 37% rispetto alla settimana precedente. Ora ha un tesoretto di 16,9 milioni di sterline, cifra che lo porta nei pressi di Interstellar, che nel 2014 nel Regno Unito aveva incassato 20,7 milioni di sterline.

Il film con John David Washington e Robert Pattinson al momento è il terzo film con il maggior incasso dell'anno nel Regno Unito, dietro a 1917 (43,8 milioni di sterline) e Sonic The Hedgehog (19 milioni di sterline), entrambi però usciti nelle sale prima della pandemia.

Continua però la sfortuna delle sale: diversi distributori (che hanno richiesto l'anonimato) hanno riferito di aver subito incassi a causa della restituzione dei biglietti, rimborsati per via della confusione del pubblico sulle regole per i diversi "livelli" di lockdown nel Regno Unito. Molte aree del paese, comprese gran parte del nord-est, West Yorkshire, Nottingham, Leicester, Birmingham, Londra, la maggior parte dell'Essex, York e il Derbyshire nord-orientale sono ora nel "livello 2" della scala di lockdown, anche se questo non influisce sulla capacità dei cinema di rimanere aperti, né di continuare a proiettare film dopo il coprifuoco delle 22:00, purché gli spettacoli inizino prima di tale orario.

Nel frattempo, Tenet si prepara ad arrivare in home-video: scoprite le date di uscita di blu-ray e dvd sul link evidenziato, e recuperate il nostro saggio Tenet e il cortocircuito dell'immagine.