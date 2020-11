Tenet raggiunge i 350 milioni di dollari al box office, con nuovi film a dargli battaglia

Nonostante tutti i problemi legati alla pandemia, la corsa di Tenet nei cinema di tutto il mondo prosegue e al suo undicesimo weekend in sala riesce a superare la fatidica cifra di 350 milioni di dollari.

Sebbene l'uscita in home video di Tenet si avvicini, il film di Nolan continua infatti a raccogliere incassi e nell'ultima settimana ha incassato altri 2,1 milioni. Purtroppo molti cinema hanno dovuto chiudere i battenti un'altra volta, e noi italiani lo sappiamo bene, ma altrove c'è chi continua a seguire l'esempio di Tenet e a sfidarlo.

Stiamo parlando di Focus Features. La compagnia di distribuzione si è conquistata il primo posto al box office con due film appena usciti, Come Play e Let Him Go. Il primo è un film horror ed è riuscito a raggiungere i 3,1 milioni lo scorso weekend, mentre il secondo è un film drammatico uscito in 2454 sale incassando 4,1 milioni.

Let Him Go potrebbe quindi riuscire ad imporsi come pellicola del momento, forte della partecipazione di Kevin Costner e della storia incentrata sulla vita di uno sceriffo in pensione e di sua moglie, che cercano in ogni modo di salvare la loro famiglia.

Intanto molte aziende hanno deciso di dirottare le loro uscite sui servizi di streaming, dopo aver analizzato gli incassi dell'ultimo anno. Una questione molto cara a Christopher Nolan, come lui stesso ha ammesso.