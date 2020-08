Tenet, il dietro le quinte dello spettacolare film di Christopher Nolan

Dopo tanta attesa, oggi Tenet è finalmente arrivato nelle sale italiane. E adesso, grazie a un video diffuso da Warner Bros. su YouTube, possiamo andare anche dietro le quinte del chiacchieratissimo spy movie di Christopher Nolan.

Quasi 10 minuti di filmato ci presentano l'incredibile mondo ideato dal regista di Inception e de Il Cavaliere Oscuro per Tenet, la sua ultima, grande fatica.

E se tanto ne abbiamo parlato finora, ricordando anche come Nolan abbia impiegato anni per perfezionarne la sceneggiatura, e di come il regista non gradisca l'uso della CGI, tanto da far schiantare un vero aereo per una delle scene più iconiche della pellicola, la featurette che trovate riportata anche in questo pezzo non fa che confermare e darci prova di tutto ciò.

"Lui si chiede 'Come fare del grande cinema?'. Come creare non un semplice film, ma un'intera esperienza cinematografica" spiega Kenneth Branagh, che assieme a John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e il resto del cast e della crew del film raccontano l'avventura che è stata girare Tenet e lavorare con un visionario come Christopher Nolan.

E voi, siete già stati al cinema a vederlo? Fateci sapere nei commenti cosa ne avete pensato. A questo link, invece, trovate la nostra recensione di Tenet.