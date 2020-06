Tenet, è solo questione di tempo nei nuovi teaser ufficiali targati Hamilton

Tenet di Christopher Nolan è stato rinviato di due settimane dal 17 al 31 luglio, ma nel frattempo l'attesissimo e misterioso blockbuster con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson è tornato a mostrarsi con due nuovi spot tv.

Mentre si parla di attriti e disaccordi fra Nolan e la Warner Bros. circa la nuova data di uscita, c'è ancora molta speculazione sul fatto che il film alla fine sarà costretto a spostarsi ulteriormente più avanti nel 2020, o addirittura nel 2021. Attualmente però la campagna marketing continua a spron battuto, e questo è un aspetto che dovrebbe far ben sperare i fan.

In calce all'articolo potete trovare un nuovo spot tv brandizzato Hamilton Watch, l'orologio ufficiale del film: il filmato in include anche alcune inquadrature inedite, ma in generale si attiene al dogma anti-spoiler voluto da Nolan e si limita ad aumentare l'hype per l'uscita del film mostrando il Protagonista in azione.

Ricordiamo che la trama di Tenet è ancora sconosciuta, ma sappiamo che John David Washington è il nuovo protagonista dell'originale blockbuster d'azione fantascientifico scritto e diretto da Christopher Nolan. Armato soltanto della parola che dà il nome al film, il Protagonista viaggia attraverso un mondo in cui lo spionaggio internazionale è al crepuscolo per completare una missione disperata che si svolgerà al di là del tempo reale: non un viaggio nel tempo, Inversione.

Il cast internazionale comprende anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.