Tenet, pubblicato un nuovo clamoroso poster con Robert Pattinson e John David Washington

Pochi minuti fa la Warner Bros. ha pubblicato tramite un'esclusiva IGN una nuova, fantastica locandina ufficiale per Tenet, attesissimo undicesimo lungometraggio scritto e diretto da Christopher Nolan con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson.

Il poster, che come al solito trovate in calce all'articolo, riprende una già celebre scena vista in vari trailer pubblicati nei mesi scorsi e focalizza la sua attenzione proprio sui due protagonisti: oltre ai vari crediti dell'opera, inoltre, ricorda anche la data di uscita ufficiale, fissata per il 26 agosto in alcuni mercati (Italia compresa) e il 3 settembre per quello degli Stati Uniti.

Ricordiamo che la trama di Tenet è assolutamente sconosciuta al momento, anche se è stato reso noto che la vicenda ruoterà intorno al mondo dello spionaggio internazionale e avrà a che fare con una misteriosa e soprattutto pericolosissima nuova tecnologia in grado di invertire il flusso del tempo tramite un processo definito appunto 'Inversione'. L'obiettivo dei protagonisti, secondo quanto trapelato dai trailer pubblicati nel corso dei mesi, è quello di impedire la Terza Guerra Mondiale.

