Tenet: il prologo in IMAX del film di Christopher Nolan arriverà presto nelle sale

Stando a un nuovo report diffuso da Trailer Track, la Warner Bros. dovrebbe presto distribuire nelle sale americane specializzate il prologo girato interamente in IMAX di Tenet, il nuovo e atteso film di Christopher Nolan, la cui uscita è prevista per la prossima estate.

Questa mossa da parte di Warner, se confermata ufficialmente, non dovrebbe poi stupire più di tanto in quanto si tratta di una pratica già eseguita in precedenza per i film di Nolan; ricordiamo i prologhi distribuiti in sala mesi prima dell'uscita anche per Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno, mentre per Dunkirk ci fu un'anteprima in IMAX che mostrava alcune scene sparse dal primo atto della pellicola.

Ad oggi la Warner non ha ancora diffuso ufficialmente nulla (se non un primo e innocuo teaser poster) online riguardo al nuovo e misterioso film di Nolan, sebbene la scorsa estate sia stato distribuito un primo teaser di Tenet attaccato alle copie IMAX americane di Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Il teaser è stato poi caricato effettivamente su YouTube, ma non dalla Warner, rimanendo così bloccato nell'area "bootleg".

Con la trama del film ancora rigorosamente top secret, non ci resta che attaccarci alle parole di Robert Pattinson, protagonista del film insieme a John David Washington, che aveva descritto la pellicola come "un enorme blockbuster art-house". Oltre ai già citati Pattinson e Washington, Tenet include nel cast anche Elizabeth Debicki, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh. Sul film tantissime le speculazioni: la più famosa è che potrebbe trattarsi di un sequel di Inception, anche se sono in pochi ad esserne convinti. L'unica cosa certa che sappiamo è che la trama del film riguarderà in qualche modo questioni di spionaggio internazionale.

Tenet ha una data d'uscita fissata al 17 luglio 2020 per le sale americane. In quelle italiane, visto il trend degli ultimi film di Nolan, potrebbe invece arrivare nell'agosto successivo.