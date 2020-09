Tenet, ancora problemi a capirlo? Un fantastico schema grafico è qui per darvi una mano

Noi abbiamo provato a spiegare Tenet al dettaglio nel nostro ultimo articolo, sicuramente verboso e da leggere con calma, motivo per cui, se non avete tempo, voglia o modo di farlo, ecco che un artista web ha pensato bene di riassumere il nuovo rompicapo di Christopher Nolan in un fantastico e preciso schema grafico.

Sì, questo riporta alla mente gli schermi visti per Inception o Interstellar, e comunque non è il solo che è possibile già trovare online. Ci sembra però il più sintetico, puntuale e chiaro da leggere solo con gli occhi, il che è un bel traguardo.



La trama è ambientata in un futuro prossimo, quando una guerra di proporzioni apocalittiche rischia di gettare l'umanità sull'orlo dell'estinzione: armato di una sola parola - Tenet - il Protagonista è coinvolto in una missione nel crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che lo vedrà confrontarsi con il misterioso oligarca russo Andrei Sator per cercare di prevenire il conflitto.

Il regista ha impiegato cinque anni per scrivere la sceneggiatura dopo aver riflettuto sulle idee centrali di Tenet per oltre un decennio. Le riprese principali si sono svolte in Danimarca, Estonia, India, Italia, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti a partire da maggio 2019, col direttore della fotografia Hoyte van Hoytema che ha girato in 70 mm e IMAX. Co-prodotto da Emma Thomas, moglie di Christopher Nolan e partner di lunga data, il film è una coproduzione tra il Regno Unito e gli Stati Uniti e vede protagonisti John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un'esegesi sul cinema di Christopher Nolan e alla recensione in anteprima di Tenet, rigorosamente no-spoiler.