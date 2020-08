Tenet, le previsioni per gli incassi sono arrivate: ecco tutti i dettagli

Sono arrivate in queste ore le previsioni per gli incassi di Tenet di Christopher Nolan nei primi cinque giorni di programmazione. Dopo l'uscita di Onward di pochi giorni fa, ecco uscire nelle sale uno dei film più attesi dell'anno, posticipato diverse volte e ora pronto a riportare al cinema gli spettatori dopo mesi di lontananza.

Secondo le previsioni, partendo da una base di 25 milioni di dollari come incasso, ci sono mercati che potrebbero incrementare il bottino al box-office ad oltre 30 milioni di dollari. Tuttavia i dati potrebbero cambiare in un periodo di grande incertezza causata anche dal virus.



In Corea si sono di recente inasprite le restrizioni e pare che addirittura a Seoul e dintorni le limitazioni possano aumentare nei prossimi giorni. Con un quadro generale di questo tipo è davvero difficile ipotizzare il risultato al box-office del film di Nolan e non solo.

Nelle anteprime di sabato Tenet ha incassato 717.000 dollari, proiettato su 590 schermi, ma il mercato complessivo risultava in calo del 70% rispetto alla sessione precedente.

Regno Unito, Francia, Corea, Germania e Australia saranno tra i mercati principali, mentre in Asia potrebbe essere decisiva anche la Malesia, dove il cinema sembra sia in ripresa.

Per quanto riguarda il Regno Unito si registra un incremento del 27% e per Christopher Nolan, inglese doc, potrebbe essere un'ottima notizia, considerando che si tratta del mercato di casa.

