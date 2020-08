Tenet: le prevendite internazionali stanno battendo Interstellar e Dunkirk

Stando ai dati di Deadline, le prevendite avanzate dei biglietti di Tenet stanno attualmente superando le cifre dei due precedenti film di Christopher Nolan, che sono Dunkirk e Interstellar, rispettivamente del 2017 e del 2014, il che indica un'affluenza in sala quanto meno promettente per un ritorno al cinema in era-Covid-19.

Stando infatti a Deadline, le prevendite dei biglietti internazionali, tra Inghilterra, America e Australia, stanno battendo quelle registrate negli ultimi sei anni per i due precedenti film di Nolan,

anche se ad esempio quando venne distribuito Interstellare le vendite dei biglietti anticipati non erano ancora così popolari.



Non sorprende comunque un cambiamento di percentuali da zona a zona dell'america. Nel sud, ad esempio, dove i cinema hanno riaperto di più, la percentuale d'acquisto è del 45%, drasticamente superiore a quelle delle aree metropolitane, dove invece le sale non hanno ancora riaperto i battenti. Ad esempio, i cinema di New York restano chiusi e non c'è un calendario che indichi una loro imminente riapertura.



Scritto e diretto da Christopher Nolan, Tenet tra l'ispirazione per il suo titolo titolo dall'omonima parola presente nel palindromo Quadrato del Sator, la celebre e ricorrente iscrizione latina in forma di quadrato magico composta da cinque parole (SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS) che formano la stessa frase se letta da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, dal basso all'alto o dall'alto al basso.

La trama è ambientata in un futuro prossimo, quando una guerra di proporzioni apocalittiche rischia di gettare l'umanità sull'orlo dell'estinzione: armato di una sola parola - Tenet - il Protagonista è coinvolto in una missione nel crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che lo vedrà confrontarsi con il misterioso oligarca russo Andrei Sator per cercare di prevenire il conflitto.

Il regista ha impiegato cinque anni per scrivere la sceneggiatura dopo aver riflettuto sulle idee centrali di Tenet per oltre un decennio. Le riprese principali si sono svolte in Danimarca, Estonia, India, Italia, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti a partire da maggio 2019, col direttore della fotografia Hoyte van Hoytema che ha girato in 70 mm e IMAX. Co-prodotto da Emma Thomas, moglie di Christopher Nolan e partner di lunga data, il film è una coproduzione tra il Regno Unito e gli Stati Uniti e vede protagonisti John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Michael Caine e Kenneth Branagh.

