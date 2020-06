Tenet, pessime notizie in arrivo per i fan di Christopher Nolan e Robert Pattinson

Uno degli argomenti principali intorno alla prossima riapertura dei cinema negli Stati Uniti e nel resto del mondo riguarda l'attesa dei fan per Tenet, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan.

Il blockbuster, con protagonisti Robert Pattinson e John David Washington, è atteso nelle sale USA il 17 luglio prossimo e recentemente alcuni rapporti avevano indicato forte ottimismo per il rispetto della data di uscita, ma ora le nuove informazioni messe in circolo da Collider ci dicono l'esatto opposto.

Sulle pagine del celebre magazine si legge infatti: "Per quello che vale, ho sentito che Tenet, in effetti, sarà rinviato, e che Warner Bros. sta cercando di trovare una nuova data, cosa molto difficile al momento perché a causa dei rinvii degli altri film estivi il calendario autunno/inverno è molto affollato. Ecco perché non c'era una data sull'ultimo trailer uscito qualche giorno fa. Ma a favore del film di Tenet c'è un fatto, ovvero che nessuno è atteso o grande quanto lui: potrebbe finire col prendere il posto di altri film Warner, come Wonder Woman 1984 o forse Dune, che dovrebbe uscire a dicembre solo tre giorni prima del sequel di Top Gun di Tom Cruise."

Insomma, mentre ci si avvicina a grandi passi verso il 17 luglio - e mentre i cinema stanno timidamente ricominciando ad aprire - regna ancora l'incertezza: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

