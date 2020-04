Tenet, perché il nuovo film di Nolan con Robert Pattinson non è stato ancora rinviato?

Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, al momento è l'unico blockbuster estivo che ha retto l'onda d'urto dell'esplosione della pandemia di Coronavirus, con la Warner Bros. che ha ancora in programma l'uscita originale per luglio 2020 nonostante i recenti rinvii.

Molti studi hanno iniziato a posticipare le uscite dei loro titoli estivi all'autunno/inverno 2020, con alcuni film addirittura rinviati di un anno intero: la Warner è stata imprevedibile finora, con Wonder Woman 1984 spostato da giugno ad agosto e il film di Nolan con Robert Pattinson e John David Washington rimasto adamantino sulla sua uscita di luglio, che lo rende il primo grande film sull'ipotetico calendario post-coronavirus.

Non si spiega questa strategia, soprattutto considerato che lo slot di luglio 2020 rimane altamente rischioso: i film di Nolan vanno particolarmente bene fuori dagli Stati Uniti e quei mercati chiave si trovano in uno stato d'incertezza totale, tanto quanto il sistema teatrale nordamericano. Tuttavia, hanno maggiori probabilità di essere riaperti entro l'estate rispetto a quelli statunitensi, e questo aspetto potrebbe essere ciò su cui la Warner Bros. sta scommettendo.

Se il settore ripartirà, tra l'altro, Tenet non avrà praticamente rivali al cinema in quel periodo, il che consentirebbe al film di continuare ad incassare per diverse settimane. Un ulteriore rischio però, al di là della riapertura dei cinema, è anche la paura del pubblico, che potrebbe non avere voglia di fiondarsi in sala nei giorni immediatamente successivi alla riapertura, e con Dune fissato per dicembre se la Warner dovesse decidere alla fine di rinviare il film potrebbe optare per il salto di un intero anno, e riproporlo a luglio 2021, dato che quello primaverile-estivo è lo slot preferito dei film di Nolan.

