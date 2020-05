Tenet: ecco perché Nolan ha scelto John D. Washington

La cover story del nuovo numero di Esquire è interamente dedicata all'attesissimo Tenet di Christopher Nolan e al suo protagonista John David Washington, che a quanto pare il grande cineasta inglese ha scelto quasi nell'immediato durante la visione del fantastico BlacKkKlansman di Spike Lee.

A raccontare la storia ci ha pensato lo stesso Spike Lee, che ha rivelato quanto Nolan fosse rimasto impressionato dall'interpretazione di Washington, tanto che ha chiesto a Esquire di condividere nel pezzo un messaggio con Nolan. Si leggo: "Digli 'Caro Chris, sono il tuo fratello di cinema, Spike Lee. Non vedo l'ora di vedere Tenet, interpretato dal grande, grandissimo John David Washington. Grazie per averlo scelto e apparire alla grande. Grazie per averlo preso e lanciato nella stratosfera. La mia domanda per te è: avevi già deciso di scegliere John alla premiere mondiale di BlacKkKlansman?'".



E Nolan lo ha confermato, ricordando che nel giorno della proiezione "aveva provato una sorta di magnetismo": "È stata davvero una cosa importante, per me, in termini di sensazione, come se dovesse essere qualcuno di significativo. Nella mia prima conversazione con lui, John si sentiva davvero come qualcuno sulla cuspide di cose davvero fantastiche". E lo stesso regista ammette che nel momento della stesura finale di Tenet, non riusciva a togliersi dalla testa Washington, tanto da arrivare a sceglierlo.



Tenet ci invita ad entrare in quella che è stata definita la Guerra Fredda Quantica di Nolan, una lotta segreta per prevenire la Terza Guerra Mondiale. Niente a che vedere con i viaggi nel tempo ("time travel?", "no, inversion"), dunque, ma qualcosa più vicino alla fisica, ai paradossi temporali e a universi paralleli. Sapete, il Gatto di Schrodinger? Più o meno quello ma nolaniano e ampliato al mondo intero.



Nel cast di Tenet troviamo anche Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine e Dimple Kapadia, per un'uscita prevista nei cinema americani... quando? Anche se nel trailer il 17 luglio 2020 è stato sostituito da un più vago "coming to theaters", l'idea è in assoluto quella di farlo uscire in sala e nella data originale, sempre che i cinema possano riaprire in tutta sicurezza e con le dovute precauzioni. Per questo lo studio ha deciso di andarci più cauto, nonostante non abbia cambiato data e le intenzioni siano le stesse.

Da noi dovrebbe invece arrivare il 18 settembre, se tutto andrà bene.