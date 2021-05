Tenet: perchè Kat non indossa la mascherina nella scena dello yacht?

Il funzionamento dell'inversione temporale in Tenet ha mandato in confusione un bel po' di spettatori, che ancora oggi si trovano a porsi delle domande su questa o quella scena dell'ultimo film di Christopher Nolan: la sequenza dello yacht, ad esempio, rientra nel novero delle più discusse del film.

Durante quella sequenza, come ricorderete, Kat viene invertita fino ad arrivare al momento esatto in cui le è possibile prendere il posto della sé stessa del passato sullo yacht di Sator allo scopo di uccidere quest'ultimo: tutto chiaro, se non fosse per un dettaglio non proprio insignificante.

Nella scena dello yacht, infatti, non vediamo Kat indossare la maschera d'ossigeno necessaria alle persone soggette all'inversione di entropia per non soffocare (in condizione d'inversione, infatti, l'ossigeno uscirebbe dai polmoni invece di entrarvi): come si spiega tutto ciò?

La risposta è in realtà molto semplice ed è applicabile a più di una scena del film di Nolan: l'inversione dura infatti finché il soggetto non raggiunge l'istante desiderato, dopodiché il processo viene nuovamente invertito in modo da ricominciare a viaggiare nella direzione dell'entropia crescente. Una volta tornata indietro fino al momento di salire sullo yacht, insomma, Kat torna a viaggiare in avanti nel tempo e, in virtù di ciò, può respirare senza alcun problema senza bisogno di maschere di sorta.

Tutto chiaro adesso?