Tenet, perché il film di Christopher Nolan ha cambiato logo?

Il nuovo trailer di Tenet di Christopher Nolan è finalmente stato diffuso (tramite Fortnite!) e una piccola quanto curiosa differenza è subito saltata all'occhio: il logo del film è cambiato. Ma perchè?

In realtà la differenza nel design del titolo del nuovo, attesissimo film del regista di Inception e Il Cavaliere Oscuro è minima, ma abbastanza evidente: la E e la T finale non sono più capovolte.

Ma come mai si è deciso di cambiarlo?

A quanto pare, tutto avrebbe a che fare con... Un negozio di componenti per bici.

Tenet Components, di base a Washington, sfoggiava infatti un logo molto simile a quello utilizzato da Nolan per la sua opera cinematografica, per cui il proprietario Tyler Deschaine, preoccupato di finire in una lunga e costosa battaglia legale con la major (nonostante la sua azienda precedesse la realizzazione del film) ha voluto precisare in un post di Instagram (che trovate anche in calce alla notizia) come non fosse stato lui a imitare il logo della pellicola, pregando gli altri utenti di spargere la voce.

"Ho parlato con i miei avvocati, e nonostante la validità delle mie preoccupazioni, mi hanno consigliato di non fare nulla dal punto di vista legale" ha raccontato Deschaine in un'intervista a Pinkbike "Anche una semplice lettera avrebbe potuto dare inizio a una causa di prelazione con Warner Bros. e questo genere di cose può durare per anni, con delle spese legali che non potrei permettermi. Siamo una piccola azienda di componenti per bici che sta cercando piano piano di farsi strada nell'industria. Non abbiamo nessuna intenzione di rimanere invischiati in beghe legali. Non foinirebbe bene per noi".

Ma, dopo quell'intervista, Christopher Nolan in persona, tramite Warner Bros., ha mandato una lettera a Deschaine, chiedendo il permesso di utilizzare il design: "Immagino che due persone diverse possano avere la medesima idea, e capisco perfettamente come tu non voglia che qualcuno possa pensare che la tua ispirazione derivi dal nostro film. Sentiti libero di citarmi direttamente nel mettere a tacere certi fraintendimenti" ha scritto Nolan "Amo davvero il nostro logo, perciò spero che tu non lo ritenga necessario, ma se preferisci, posso smettere di utilizzarlo, dato il tuo è stato pubblicamente utilizzato prima del mio".



Apparentemente, il proprietario di Tenet Components non deve aver dato il suo benestare, perché nell'ultimo trailer, come abbiamo visto, le lettere sono "tornate al loro posto".

La data di uscita di Tenet è fissata per il 17 luglio 2020 negli Stati Uniti, mentre in Italia si guarda al 18 settembre.