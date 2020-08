Tenet, parla Kenneth Branagh: 'Sarà un blockbuster d'azione con un lato intellettuale'

Mentre la Warner Bros è alla ricerca del modo migliore per gestire la distribuzione del film Tenet, l'attore Kenneth Branagh ha parlato della sua esperienza sul set della nuova pellicola diretta da Christopher Nolan.

Non conosciamo ancora il nome dell'avversario dei protagonisti di Tenet, in attesa di scoprire qualcosa in più sulla storia del personaggio con il volto dell'attore inglese, vi segnaliamo questa intervista che Kenneth Branagh ha concesso ai giornalisti di "The Irish Times", descrivendo così il suo personaggio: "È molto più cattivo di qualsiasi altro personaggio che ho interpretato. Christopher ha studiato molto questa parte, sapeva cosa avevo fatto prima e quali aspetti della mia recitazione non andavano bene. Continuava a dirmi, lo sai che questo individuo è estremamente malvagio? Alla fine durante l'ultimo giorno di riprese mi ha detto, sai che continuavo a ripeterti della malvagità del tuo personaggio? Sei andato alla grande".

Parlando più in generale del film ha deciso di descriverlo così: "Il concept è molto originale. È una di quelle cose tipiche di Nolan, è un film gigantesco, un blockbuster pieno di azione ma che può anche essere interpretato come una pellicola più personale, con un lato più intellettuale". In attesa di ulteriori informazioni, vi lasciamo con il nuovo spot dedicato a Tenet.