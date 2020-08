Tenet, parla il compositore Ludwig Göransson: 'Un'esperienza da vivere al cinema'

Reduce dall'ottimo successo ottenuto dalle colonne sonore di The Mandalorian e Black Panther, quest'ultima premiata anche con l'Oscar, il compositore svedese Ludwig Göransson negli ultimi mesi è stato impegnato con la realizzazione delle musiche di Tenet, il nuovo e atteso spy thriller firmato da Christopher Nolan.

"Ho iniziato a lavorarci un anno fa, perciò mi ero già portato avanti e fortunatamente siamo stati in grado di completarla" ha spiegato Göransson durante una recente intervista con Deadline. "La maggior parte della musica che abbiamo creato per questo film potevo comporla nel mio studio e al computer. In realtà mi sono portato lo studio a casa, e ho lavorato dalla mia camera da letto per tre mesi. Alla fine è andato tutto bene."

Come molti prima di lui, dal protagonista John David Washington alla co-star Robert Pattinson, il compositore ha elogiato il lavoro di Nolan anticipando la complessità della trama di Tenet: "È stato sicuramente interessante vedere come tutto si è sviluppato, e tra tutti i progetti a cui ho lavoro questa è certamente un'esperienza che bisogna vivere al cinema. Ogni volta che ho visto questo film mi ha spazzato via. Ci sono moltissimi livelli, e tante cose da assorbire. Non vedo l'ora di vedere la reazione della gente."

Il film, lo ricordiamo, debutterà finalmente nelle sale italiane il prossimo 26 agosto. Intanto, Kenneth Branagh ha definito Tenet un blockbuster d'azione intellettuale.