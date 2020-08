Tenet, online le prime recensioni: la stampa internazionale promuove il film di Nolan

La stampa internazionale ha pubblicato le recensioni in anteprima di Tenet, nuovo atteso spy-thriller di Christopher Nolan con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson in arrivo nelle sale italiane il 26 agosto.

A giudicare dal punteggio di Rotten Tomatoes, che mentre vi scriviamo ha raggiunto l'87% di gradimento su un totale di 32 recensioni, il film sembra avere convinto la maggior parte delle riviste e siti internazionali. Vediamo insieme alcuni estratti dalle recensioni:

"L'assoluta meticolosità dell'estetica dell'azione su tela di Nolan è avvincente, come se dovesse compensare i fili vaganti e gli stuzzicanti paradossi della sua sceneggiatura" scrive Variety. "O forse vuole semplicemente evidenziare che non contano più di tanto. Tenet non è il Santo Graal, ma nonostante il suo aspetto severo e solenne, rimane un intrattenimento da capogiro, vasto e stravagante che mescola vecchia e nuova scuola."

Secondo Empire, "Tenet dimostra ancora una volta l'impegno eterno di Nolan nei confronti del brivido del grande schermo. Questo film si da molto da fare per resuscitare il cinema e allontanare tutte le persona dai loro televisori, maschere e tutto il resto. E potrebbe funzionare benissimo: se cercate una classica esperienza esplosiva à la Nolan, è esattamente ciò che otterrete, e girato in vecchio stile (come affermano con orgoglio i titoli di coda). Quando è finito potresti non sapere cosa diavolo è successo, ma è comunque eccitante. È ferocemente divertente."

La recensione di IGN è meno entusiasta, ma il sito rimasto comunque convinto dal lavoro del regista: "Tenet sembra un po' conservativo, come se lo stile di Nolan fosse un franchise piuttosto che un quadro visivo. Nonostante ciò, rimane più interessante della maggior parte dei film più attesi e può contare su tutti i punti di forza del regista."

Chi non ha apprezzato Tenet è invece il Guardian: "Esci dal cinema un po' meno elettrizzato di quando sei entrato. C'è qualcosa che stride in un film che insiste nel spiegare nel dettaglio la sua pseudo-scienza, pur ammettendo che probabilmente non avrai capito nulla. Veniamo colpiti duramente dalla trama e poi confortati con omelie su come è successo e cosa è successo. Il mondo è più che pronto per un meraviglioso blockbuster, specialmente uno che include maschere per il viso e discussioni sul tornare indietro nel tempo. Peccato che Tenet non lo sia."

Qui potete trovare il trailer ufficiale di Tenet. Intanto, Travis Scott ha rivelato di aver partecipato alla colonna sonora.