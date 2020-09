Tenet, il nuovo video di Travis Scott proiettato nelle sale IMAX prima del film

Dopo il brano The Plan, incluso nella colonna sonora di Tenet, le strade di Travis Scott e del film di Christopher Nolan tornano a incrociarsi. In alcune sale IMAX selezionate in tutto il mondo, infatti, verrà proiettato il video del nuovo singolo del rapper texano, Franchise, prima delle proiezioni del film con John David Washington.

Il pubblico potrà così ascoltare il nuovo brano con un suono pulito e accurato, e guardare le immagini del video su uno schermo di grandissima qualità.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Travis Scott ha pubblicato su Twitter un messaggio da parte di Christopher Nolan, che recita: "Adoro il video. Non vedo l'ora di ascoltarlo con gli altoparlanti IMAX, e di vedere la fuga delle pecore su uno schermo gigante come parte di un sandwich Travis / Tenet / Travis! Ottimo lavoro."

I numeri di Tenet al botteghino, intanto, soddisfano la Warner Bros. Nei giorni scorsi il protagonista, John David Washington, ha parlato della possibilità di un sequel, specificando però di non conoscere le intenzioni di Christopher Nolan al riguardo.

Fanno parte del cast di Tenet, tra gli altri, anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Tenet.