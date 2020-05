Tenet, il nuovo spot conferma: sarà il film più action della carriera di Christopher Nolan

Nella notte è arrivato online un nuovo spot televisivo per Tenet, ultimo film scritto e diretto da Christopher Nolan e con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson.

Il filmato, che può essere riprodotto comodamente all'interno della news, offre alcune sequenze inedite con i due attori principali e con la co-protagonista Elizabeth Debicki; implicita, inoltre, la promessa che Tenet mostrerà tantissima azione, molta di più rispetto alla media vista finora nei film di Nolan.

Parlando con Esquire, infatti, Nolan ha specificato che la sua ultima opera conterrà tantissima azione: "Il film ha più azione di qualsiasi altro che abbia mai fatto", ha detto Nolan. "Ha una pletora di sequenze d'azione con John David Washington, che è in grado fare ogni sorta di cose diverse. E' dotato di un atletismo unico che gli permette di distinguersi anche quando fa cose semplici come camminare per strada o conversare." A conferma, Washington ha aggiunto: "Ci sono state alcune volte in cui non sono riuscito ad alzarmi dal letto la mattina successiva alle riprese. Per un paio di settimane ero preoccupato, molto preoccupato di non riuscire a finire questo film, e non volevo dirlo a nessuno perché pensavo: 'Ecco, oggi morirò sul set'".

Tra i punti di interesse maggiore nello spot anche un momento in cui sentiamo dire al personaggio di Clémence Poésy: "È invertito. Qualcuno li produrrà in futuro". Cosa significhi, per ora, non è dato sapere. La star John David Washington ha già dichiarato che Tenet non riguarderà i viaggi nel tempo, e il secondo trailer ufficiale recentemente pubblicato ha chiarito questo argomento tramite il personaggio di Robert Pattinson: quindi cosa significa esattamente questa frase? Chi sta producendo cosa in futuro?

Le risposte arriveranno solo con il film. Nel frattempo, scoprite la relazione tra Tenet e Inception.