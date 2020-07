Tenet, il nuovo magnifico poster IMAX conferma la data di uscita italiana

Nella giornata di ieri è stata definitivamente confermata la data di uscita di Tenet, che in via eccezionale uscirà prima nei mercati internazionali che negli Stati Uniti e arriverà in Italia il 26 agosto prossimo.

A meno di un mese dal primo e unico grande appuntamento con il blockbuster estivo 2020, la Warner Bros. ha pubblicato un nuovo poster italiano per il mercato IMAX: come al solito, potete gustarvi (e scaricare) la fantastica locandina in calce all'articolo.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Andrete a vederlo al cinema o aspetterete l'uscita in home-video? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che la trama di Tenet, ovviamente mantenuta segreta, avrà a che fare con lo spionaggio internazionale e conterrà elementi fantascientifici: stando a quanto rivelato dai filmati promozionali, infatti, la vicenda ruoterà intorno ad una speciale tecnologia in grado di invertire il flusso del tempo, tecnologia che rischia di scatenare una minaccia maggiore di un olocausto nucleare.

Il film è scritto, diretto e prodotto da Nolan e, con un budget di $200 milioni di dollari, vanterà location in otto diversi paesi. Il cast include John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Himesh Patel, Michael Caine e Aaron-Taylor Johnson.

Nell'attesa recuperate il nostro studio sull'ipertesto del cinema di Christopher Nolan.