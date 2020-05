Tenet: il nuovo film di Christopher Nolan si mostra in nuove fantastiche immagini

Dopo aver ammirato il nuovo e avvincente trailer di Tenet, nuova mastodontica creazione cinematografia di Christopher Nolan dedicata alla meccanica quantistica, al Quadrato Magico di SATOR e all'azione più spettacolare, ecco che oggi il film dell'autore guadagna due meravigliose cover su Total Film.

Il nuovo numero del magazine britannico dedicato alla settima arte ha infatti deciso di incentrare la cover story del nuovo numero del mensile proprio su Tenet, che dovrebbe uscire nelle sale americane sempre il 17 luglio, data rimessa ovviamente all'eventualità che i cinema statunitensi possano effettivamente riaprire in tutta sicurezza e che non si registri un nuovo aumento dei contagi, costringendo a un secondo lockdown.



Tenet ci invita ad entrare in quella che è stata definita la Guerra Fredda Quantica di Nolan, una lotta segreta per prevenire la Terza Guerra Mondiale. Niente a che vedere con i viaggi nel tempo ("time travel?", "no, inversion"), dunque, ma qualcosa più vicino alla fisica, ai paradossi temporali e a universi paralleli. Sapete, il Gatto di Schrodinger? Più o meno quello ma nolaniano e ampliato al mondo intero.

Nel cast del film troviamo John David Washington e Robert Pattinson, protagonisti delle cover, una normale e una da collezione. Entrambe, comunque, sono fantastiche e mostrano immagini inedite.