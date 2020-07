Tenet, la notizia più triste: il film di Nolan è stato posticipato a tempo indefinito

Sospettavamo e anzi attendevamo la notizia di un ulteriore posticipo di Tenet, ma non a tempo indefinito come ha annunciato nelle ultime ore Warner Bros, rimuovendo il thriller sci-fi di Christopher Nolan dal suo slot del 12 agosto e senza annunciare di conseguenza la nuova finestra di lancio.

Non tutto è perduto, però, almeno per chi spera di vedere lo strabiliante film di Nolan per il 2020, perché Toby Emmerich, presidente Warner Bros., ha dichiarato al riguardo: "Condivideremo a corto giro la nuova data d'uscita di Tenet per il 2020. Non stiamo trattando il film come un tradizionale lancio globale day-and-date, e questo verrà riflesso perfettamente dai nostri prossimi piani di marketing e distribuzione".



Questo significa che Tenet potrebbe effettivamente essere lanciato prima nel marcato estero e poi, quando i contagi caleranno a sarà possibile procedere a una sicura riapertura, anche in America. Di conseguenza, potrebbe essere salva la data del 26 agosto per l'Italia, ma lo scopriremo ufficialmente nelle prossime settimane, o solo a giorni.



Tenet vede nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh e segue la storia di un'agenzia operativa segreta in lotta contro un misterioso criminale russo per sventare la Terza Guerra Mondiale, agendo come se si trovassero in una nuova Guerra Fredda, solo con delle armi legate alla meccanica quantistica e alla manipolazione del tempo a sostituire la deterrenza nucleare.



Vi lasciamo all'analisi del trailer di Tenet e allo speciale sul Quadrato Magico di SATOR. Cosa ne pensate? Siete curiosi come noi di vedere il nuovo film di Nolan? Fateci sapere la vostra nei commenti in calce alla notizia.