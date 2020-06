Tenet, Nolan e un segreto da mantenere: i dettagli sulla particolare consegna dello script

Alla fine, l'attesissimo Tenet di Cristopher Nolan è stato posticipato di appena due settimane in America, il che significa che arriverà comunque in Estate e comunque a luglio, e con appena due trailer diffusi online, storia e personaggi sono ancora un mistero, a quanto pare ben mantenuto sin da principio anche dallo stesso autore.

In questi giorni Kenneth Branagh, che in Tenet interpreta il villain russo, ha partecipato a diverse interviste per la promozione del suo fallimentare Artemis Fowl, distribuito in questi giorni su Disney+, e quando Collider ha chiesto al regista e interprete di parlare un po' del suo ruolo nell'atteso e accattivante spy-thriller sci-fi di Nolan, Branagh ha rivelato:



"Vi dirò solo come ho ottenuto la sceneggiatura del film. Mi hanno bussato alla porta, sono andato ad aprire e in piedi di fronte a me c'era un regista di fama internazionale di nome Christopher Nolan. Aveva un busta sotto braccio... mi ha detto 'sono venuto per consegnarti la sceneggiatura. Non potrebbe essere più riservato e personale di così'. Allo gli ho chiesto 'quando e come ne parleremo?' e lui mi ha risposto 'tra 24 ore ti chiamerò e ne parleremo'. È andata così. Semplice".



Vi ricordiamo che l'intrigante e misterioso Tenet vede nel cast anche John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki, per un'uscita prevista nelle sale americane il 31 luglio 2020, mentre in Italia dovrebbe ancora essere distribuito il 18 settembre 2020.