Tenet, Nolan divertito dalle teorie: 'Non sai mai cosa può tirarne fuori la gente'

Il più grande spettacolo generato da Tenet è stato forse quello vissuto al di fuori del grande schermo: il film di Nolan ha infatti dato il via ad un valzer di teorie e ipotesi che ha coinvolto il mondo intero, con gli spettatori impegnati a trovarvi le più disparate chiavi di lettura o indizi sul prosieguo (in un verso o nell'altro) della storia.

Un esplodere di suggestioni che ha fatto divertire parecchio il buon Nolan, almeno stando a quanto dichiarato dal regista stesso: "È sempre uno spasso quando riesci a fare qualcosa su cui la gente sia interessata a discutere o a inventare teorie. La cosa meravigliosa del responso degli spettatori a ciò che gli metti davanti, e questa è la cosa più entusiasmante per un regista, è che ci sono un sacco di cose che tu speri vengano notate, ma non hai idea di ciò che ne tireranno fuori le persone, non sai il modo in cui interpreteranno le cose" sono state le parole di Nolan.

Il regista, comunque, si è rifiutato di commentare qualsivoglia voce su un sequel di Tenet: "Non voglio assolutamente rispondere a questa domanda. L'unica risposta che vi darò è: la scelta di fare o non fare un sequel non avrà a che fare con nessuna delle logiche sui cui generalmente si basa questa scelta" è stata l'enigmatica risposta di Nolan.

I fan, intanto, hanno attaccato il regista di Tenet dopo la sua presa di posizione contro HBO Max; a sorpresa, inoltre, Nolan si è dichiarato un grande fan di Fast & Furious.