Tenet, Nolan conferma: 'Aaron Taylor-Johnson è nel film, ma è irriconoscibile!'

Abbiamo tutti potuto ammirare gli spettacolari trailer di Tenet, l'ultima fatica di Christopher Nolan, ma finora sembra proprio che ci sia un attore che all'appello non ha ancora risposto 'presente': che fine ha fatto Aaron Taylor-Johnson?

Sul finire dello scorso anno, Johnson aveva elogiato Christopher Nolan, e ribadito quanto fortunato si sentisse a poter far parte del cast di Tenet.

Ma finora l'attore non sembra essers palesato nel materiale promozionale della pellicola... Così, EW! ha indagato andando direttamente alla fonte.

"Aaron Taylor-Johnson sarà nel film. È una parte importante della pellicola. E si, non ci sono foto di lui, è vero. Lo potete vedere per pochissimo nel secondo trailer. Ma è del tutto irriconoscibile" accenna Christopher Nolan, anticipando inoltre che "Ne succedono di ogni nel film, e come si sviluppa la storia, la direzione che prende verso il finale... Non vogliamo certo fare spoiler agli spettatori".

I reporter di EW!, che hanno fatto visita al set di Tenet durante le riprese, hanno così descritto una scena del film in cui sarebbe presente anche Aaron Taylor-Johnson: "In una distesa di terra polverosa e assolata, situata approssimativamente a 80 miglia a est da Palm Springs, è stata costruita una città abbandonata composta da edifici distrutti e detriti, un set molto vasto, popolato da centinaia di comparse in uniformi mimetiche militari. Con il procedere del giorno, aumenta la temperatura e due star del film, John David Washington e Aaron Taylor-Johnson, continuano a correre a più riprese lungo la strada che biforca verso il paesaggio urbano. Robert Pattinson, alla guida di un veicolo militare rinforzato, è all'inseguimento; è seguito da un un'altro furgone che regge sia Nolan che la telecamera IMAX"

Che cosa sarà succedendo?

"Non è un film sui viaggi del tempo. Ha a che fare con il tempo e i differenti modi in cui il tempo può funzionare" spiega sempre Nolan nell'intervista "L'inversione è l'idea del materiale che la cui entropia viene invertita, quindi è come correre all'indietro nel tempo, relativamente per noi".

Tutto molto chiaro adesso... No?

L'uscita italiana di Tenet nelle sale è stata fissata per il 3 agosto 2020.