Tenet, Nolan avvertì la montatrice: 'Sarà il tuo film più difficile'

Tenet sta diventando un vero e proprio caso: il film di Nolan si preannuncia come pieno zeppo di situazioni intricate o comunque di difficile comprensione, nel pieno stile del regista che ci ha abituato a trame come quelle di Inception, The Prestige o Interstellar.

Sul film con Robert Pattinson ne abbiamo sentite di tutti i colori, tra sceneggiature complicatissime e attori che addirittura pare abbiano trovato difficoltà a comprendere alcune parti dello script. Stando a sentire Nolan, però, una delle parti più dure sarebbe spettata alla montatrice di Tenet.

"Lavorare per la prima volta con Jennifer Lame è stato un vero piacere. La prima volta che la vidi scherzai con lei, le dissi che questo sarebbe stato il film più difficile su cui un montatore avesse mai messo le mani, e non sono sicuro che oggi mi darebbe torto. Cercare di far funzionare tutti gli aspetti del tempo che si muove in ogni direzione vuol dire andare oltre ciò che è scritto sulla carta" ha spiegato recentemente Nolan.

Insomma, una sfida non da poco che speriamo Lame abbia portato a termine nel migliore dei modi! Robert Pattinson, intanto, ha recentemente parlato delle difficoltà nel capire lo script di Tenet; Kenneth Branagh, invece, ha definito Tenet un blockbuster con un lato intellettuale.