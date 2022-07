Tenet è su Netflix: perché è da rivedere e premiare come il più teorico dei film di Nolan

In questi giorni gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand Netflix stanno riscoprendo Tenet di Christopher Nolan, divisivo sci-fi con John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh e Elizabeth Debicki uscito originariamente nell'agosto 2020.

Accolto più freddamente del solito dalla critica e anche dal pubblico, Tenet ha diviso gli amanti del cinema di Christopher Nolan come mai prima di allora: anche per via di risultati di box office poco soddisfacenti, prodromo della rottura della longeva collaborazione tra il regista e Warner Bros., il film è scemato un po' in sordina tra grande pubblico e appassionati, ma uno zoccolo duro fin dall'uscita a guardato a Tenet come l'opera più teoria della carriera di Nolan.

Poco incline a spiegare e spiegarsi (i famosi 'spiegoni narrativi', che da sempre vengono considerati il punto debole dell'autore, eternamente diviso tra le ragioni del grande pubblico e le aspirazioni da auteur) e soprattutto libero di seguire il 'flusso' di immagini che già contraddistingueva il precidente e seminale Dunkirk, Tenet aveva la forza di portare direttamente nelle inquadrature le amate riflessioni sul tempo che, nei suoi film precedenti, Nolan aveva sempre trattato attraverso il montaggio e le sceneggiature labirintiche.

Oggi il film - che racconta una storia in stile James Bond in stile Nolan - sta trovando una meritata nuova linfa su Netflix, dove oggi è al terzo posto nella classifica dei film più visti della piattaforma: un paradosso, considerata la battaglia che il regista combatté per far uscire il film esclusivamente nei cinema (battaglia persa, tra l'altro: Tenet era troppo in anticipo rispetto alle sale, e quello che doveva fare il film di Nolan oggi lo ha fatto Tom Cruise con Top Gun Maverick), ma del resto a Nolan i paradossi sono sempre piaciuti.



Per altri contenuti, guardate il primo poster ufficiale di Oppenheimer, prossimo film di Christopher Nolan in uscita il 20 luglio 2023.