Tenet e Mulan pronti a un ulteriore posticipo a settembre? Scopriamolo insieme

Nonostante siano già state ufficializzate le nuove date d'uscita di Tenet di Christopher Nolan e di Mulan di Niki Caro, rispettivamente previste per il 12 agosto e il 21 agosto 2020, stando a un nuovo report di Deadline entrambi i film di alto profilo della stagione estiva - ormai distrutta - potrebbero subire ulteriore ritardo.

Leggendo quanto scritto dall'affidabile outlet americano, infatti, sia Warner Bros che Disney sarebbero pronte a una grande valutazione dei rischi legati ai dati di crescita o diminuzione dei contagi da Covid-19, questo già il prossimo 4 luglio. L'idea della major è ovviamente quella di riuscire a capire se le date di agosto di Tenet e Mulan possano effettivamente essere mantenute in via definitiva come sperato, senza ulteriori posticipi, oppure no.



Se quei dati suggeriranno agli studios che i cinema non saranno in grado di riaprire, se non in massa almeno con numeri importanti, allora la lista di tutti i film previsti entro la fine dell'estate slitterebbe obbligatoriamente a settembre 2020. Un dirigente del marketing cinematografico ha dichiarato che "queste date d'uscita sono instabili come la gelatina".



Il problema è che i dati recenti legati alla Pandemia da Coronavirus negli Stati Uniti d'America non sono buoni in alcuni importanti stati come la California, la Florida, il Texas e Arizona. Inoltre in stati "più sicuri" come New York si devono ancora prendere tutti i provvedimenti necessari per la riapertura.



Le dita sono incrociate, ma la speranza trema.