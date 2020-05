Tenet si mostra con tre nuove immagini, Nolan promette: 'Sarà un'esperienza tutta nuova'

Apparso ieri sulla copertina di Total Film, l'atteso Tenet di Christopher Nolan torna a mostrarsi con delle nuove immagini ufficiali diffuse tramite la rivista insieme a delle nuove, importanti dichiarazioni del regista sulle ambizioni della sua nuova fatica.

Le foto, che potete trovare in calce, offrono un nuovo sguardo al protagonista interpretato da John David Washington (in una immagine backstage anche al fianco di Nolan) e al misterioso personaggio di Elizabeth Debicki.

Parlando con Total Film del suo ultimo progetto, Nolan ha confermato ancora una volta di aver realizzato Tenet per rivoluzionare il genere di appartenenza: "È un film di grande ambizione e di grande portata che prende un genere, ovvero quello spionistico, e prova a portarlo in nuovo territorio, trasportando gli spettatori in un viaggio che potrebbero non aver mai provato prima, e che potrebbero non aspettarsi."

Ancora previsto per il prossimo 17 luglio, almeno per quanto riguarda la release negli Stati Uniti, Tenet avrà l'arduo compito di riportare gli spettatori di sale dopo questi mesi di lockdown, e almeno dalle premesse sembra avere tutte le carta in regola per riuscirci. Per saperne di più, qui potete trovare il trailer ufficiale di Tenet diffuso qualche giorno fa insieme alle nuove informazioni sulla trama.