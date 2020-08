Tenet, Michael Caine la tocca piano: 'E' il miglior film d'azione di sempre'

Con Tenet appena arrivato nelle sale italiane e pronto a mostrarsi anche nei cinema statunitensi, Sir Michael Caine, collaboratore di lunga data del regista e sceneggiatore Christopher Nolan, l'ha toccata leggermente piano sul social network Twitter al momento di sponsorizzare il film.

Nel post in calce all'articolo, infatti, il leggendario attore britannico ha scritto sulla sua pagina ufficiale del social network cinguettante: "Chris Nolan è riuscito a farlo un'altra volta. Tenet è il miglior film d'azione di sempre."

Come potete facilmente immagine, Michael Caine non è molto pratico dei social network e i suoi tweet sono estremamente rari, eppure ogni volta che appare lascia messaggi brevi ma chiarissimi per i suoi follower: ad esempio a gennaio elesse 1917 come il "Miglior film di guerra mai fatto", mentre a giugno ricordò la necessità di rispettare il distanziamento sociale.

Adesso ha lodato il nuovo lavoro del suo 'regista preferito' Christopher Nolan, col quale ha collaborato consecutivamente dal 2005: la loro relazione professionale è infatti iniziata con Batman Begins, nel quale Caine ha interpretato il maggiordomo Alfred, ed è proseguita per tutti i film successivi del regista londinese, in ordine The Prestige, Il Cavaliere Oscuro, Inception, Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Interstellar, Dunkirk (con un cameo vocale) e ora Tenet (con un altro cameo, stavolta in carne ed ossa).

