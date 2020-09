Tenet leader del box office, chiude in testa la sua prima settimana italiana

Nonostante l'arrivo online di una versione pirata in pessima risoluzione, Tenet di Christopher Nolan si dimostra una forza inarrestabile in questa prima fase della nuova era del box office mondiale grazie ad una prima settimana a dir poco solida in termini di incassi.

Con un totale di oltre $53 milioni di dollari raccolti a livello internazionale, il film con Robert Pattinson e John David Washington si è già guadagnato il soprannome di 'salvatore' delle sale cinematografiche, da mesi in difficoltà a causa della chiusura forzata e la successiva assenza quasi totale di titoli forti a richiamare il pubblico.

Ancora privo dell'aiuto di mercati fondamentali come Cina e Stati Uniti, Tenet è riuscito a riportare al cinema una percentuale di pubblico che gli analisti non credevano possibile, lanciando un segnale forte per tutti i film in uscita nelle prossime settimane, come ad esempio 007 No Time To Die, la cui uscita proprio ieri è stata confermata ufficialmente per il 12 novembre in Italia.

L'opera di Christopher Nolan ha stupito anche il Bel Paese, chiudendo la sua prima settimana con un totale di 2.5 milioni di euro e la bellezza di 352mila biglietti venduti. Il ritmo è incredibile: ieri martedì 1 settembre, ad esempio, Tenet ha incassato altri 251mila euro arrivando ad un totale di 2.522.311 milioni di euro e 352.267 biglietti strappati. Il paragone con Dunkirk è impietoso (nella sua prima settimana di uscita il war-movie aveva incassato 4 milioni, per poi chiudere ad un totale di quasi 9 milioni) ma bisogna tener conto che il mercato di oggi si trova a circa il 70% del suo potenziale in termini di cinema aperti, e gli incassi del 2017 sono inferiori del -68.08%.

