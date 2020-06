Tenet, Kenneth Branagh sulla trama del film di Nolan: 'È stato come fare un cruciverba'

Dopo aver rivelato di non sapere se sarà l'antagonista di Tenet, Kenneth Branagh ha rincarato la dose affermando che leggere la sceneggiatura del nuovo film di Christopher Nolan è stato come fare le parole crociate del New York Times.

"Non vi prendo in giro, ho letto la sceneggiatura più volte di ogni altro film a cui abbia lavorato. È stato come fare il cruciverba del Times ogni giorno. A parte il fatto che il film e la sceneggiatura non si aspettavano, e non avevano bisogno, che fossi un esperto" ha spiegato l'attore e regista durante una recente intervista con Total Film (via The Playlist).

Branagh ha poi aggiunto: "Durante lo svolgimento, e nelle scene, continua a ribaltarsi e muoversi avanti e indietro rispetto alle aspettative sui personaggi. Perciò chiedevo costantemente a Nolan dove si trovasse il mio personaggio, perché la sua evoluzione non era impostata. È stata una serie di sorprese continue."

Insomma, sembra proprio che Nolan abbia preparato un'esperienza piuttosto complessa per il ritorno in sala degli spettatori, che se tutto andrà per il meglio potranno mettere finalmente gli occhi su Tenet il prossimo luglio (negli Stati Uniti). Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra analisi dell'ultimo trailer di Tenet.