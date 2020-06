Tenet, Kenneth Branagh non è convinto di essere l'antagonista del film

L'ultima fatica di Christopher Nolan, Tenet, dovrebbe arrivare a luglio nelle sale (se non sarà effettivamente rinviato come vogliono le ultime voci), e se c'è una cosa che si è capita sul film, è che nemmeno gli attori ci hanno capito granché. O almeno, così vogliono dare a intendere... Vediamo cos'è che ha detto Kenneth Branagh in merito.

Il full trailer di Tenet ci ha lasciato tutti ancor più in fibrillazione per il film con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, ma ci ha anche regalato ancora più domande di quante già non ne avessimo al riguardo.

Una di queste ha come oggetto il personaggio interpretato da Sir. Kenneth Branagh, che in molti hanno pensato possa essere il villain della pellicola. Eppure, che scherzi o che dica per davvero, nemmeno lo stesso attore sembra essere convinto fino in fondo del suo ruolo.

"Considerata la natura del film, e il fatto che in certo senso Chris reinventi un pochino le dinamiche qui, diverse persone si rapporteranno al personaggio di John David Washington in entrambi i modi che vi aspettereste" spiega Branagh in un'intervista con Total Film "Quindi potreste pensare che io sia di fatto un antagonista... Ma poi la storia non segue esattamente il percorso che potreste credere guardandola".

Quando si dice essere criptici...

E voi, cosa ne pensate? E quanto attendete il film di Nolan? Fateci sapere nei commenti.