Tenet, John D. Washington: 'Vi svelo com'è Nolan sul set'. Ecco le nuove immagini

Oggi è arrivata la conferma ufficiale, Tenet arriverà nelle sale italiane il 3 agosto. Quale modo migliore per prepararsi al suo arrivo, allora, se non con una serie di nuove immagini ufficiali?

Il nuovo sguardo all'ambizioso spy thriller di Christopher Nolan arriva dalla recente anteprima di Entertainment Weekly: in calce all'articolo potete trovare le nuove immagini dedicate ai personaggi di Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki, mentre per le altre vi rimandiamo al sito di EW.

Insieme alle foto, la rivista ha pubblicato una nuova intervista con il protagonista John David Washington, che ha svelato alcuni retroscena sulle riprese del film: "Ho amato ogni giorno. All'inizio ho avuto problemi solo con le scene ad alta quota, ma in India sono riuscito a superarli. E per me si è trattato di un grande risultato, perché non mi trovavo a mia agio con l'altezza prima di quell'esperienza."

L'attore ha poi elogiato la grande organizzazione di Nolan sul set: "Sono rimasto sbalordito da quanti artisti hanno collaborato a quella scena. Non sono persone create digitalmente, non erano disegnati, erano tutti presenti. È stata un'esperienza estremamente intensa, tutti quei pezzi che si muovevano. Nolan lavora sul set ad un ritmo incredibile, ed è molto ben organizzato. Voglio dire, quando gridava 'Azione!' si creava il caos, ma durante la realizzazione sembrava tutto ben organizzato."

Il prossimo 17 luglio, per anticipare l'uscita di Tenet, Warner Bros. riportare nei cinema italiani Inception, le cui proiezioni saranno accompagnate da filmati inediti di Tenet. Negli Usa, lo ricordiamo, durante lo stesso evento verranno presentati i teaser di Dune e Godzilla vs Kong.