Tenet, John David Washington vuole il sequel: 'Ma non so cosa voglia fare Nolan'

John David Washingon non fa mistero di aver amato lavorare per Christopher Nolan: Tenet è stata un'esperienza che l'attore esploso con BlacKkKlansman ripeterebbe immediatamente, se solo il regista di Inception lasciasse trasparire l'intenzione di voler mettere mano a un sequel.

A dichiararlo è stato Washington: nel corso di una recente intervista l'attore ha spiegato che, se dipendesse da lui, i lavori sul sequel del film con Robert Pattinson sarebbero probabilmente già cominciati, ma la mente di Nolan, si sa, è qualcosa di imperscrutabile.

"Nella mia mente è già un sì! Lo faremo di nuovo, ci vediamo tra un paio d'anni! Nella realtà non lo so. Chris [Nolan] fa ciò che vuole. Magari vuole dedicarsi a qualcosa che ha in mente da anni, magari è stato ispirato da qualcos'altro e vuole fare quello, non lo so. Io spero che lo rifaremo, spero che potremo andare ancora in esplorazione, perché credo che abbiamo trovato qualcosa di unico" ha spiegato Washington.

Cosa ne pensate? Credete che un sequel di Tenet sarebbe una buona idea? Diteci la vostra nei commenti! Nel frattempo, Tenet ha sfondato il muro dei 250 milioni di incasso grazie al botteghino giapponese; di recente, inoltre, anche Hugh Jackman ha mostrato il suo entusiasmo per Tenet.