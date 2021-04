Tenet, John David Washington:'Nell'ufficio di Nolan tutte le action figure di Batman!'

Dopo gli apprezzamenti ricevuti per la sua performance in BlacKkKlansman di Spike Lee, John David Washington ha avuto la grande occasione di recitare in Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan, uno dei registi più acclamati di Hollywood e autore di alcuni de film più amati e discussi degli ultimi decenni come la trilogia de Il cavaliere oscuro.

A quanto pare Nolan conserva diversi ricordi dei suoi film precedenti e ciò ha contribuito ad uno dei momenti più felici nella vita di John David Washington.

Intervenuto a First Time del magazine Rolling Stone, John David Washington ha parlato della sua carriera e uno degli argomenti trattati è stata la prima lettura del copione del film; Tenet è stato premiato di recente anche ai BAFTA Award, il più importante premio cinematografico britannico.



"Ricordo di essere andato nell'ufficio di Nolan e di aver visto tutti i poster di Interstellar e le action figure di Batman. Era come se fossi nella sua tana, è stato stupefacente. Mi sentivo come se fossi dietro il sipario di Oz" ha dichiarato Washington.

Forse Christopher Nolan non ha un cellulare e non usa la posta elettronica ma chiaramente non prende alla leggera la cura del suo ufficio.

La reazione di John David Washington è comprensibile, soprattutto per chi è fan del cinema del regista inglese.

Sulla lettura del copione Washington ha dichiarato:"Ho continuato a girare le pagine avanti e indietro. Non riuscivo a capire che avrebbe potuto farcela. E volevo assicurarmi di aver capito quello che stavo leggendo. Non l'ho fatto se non successivamente. Quello è stato uno dei momenti più felici della mia vita. Proprio in quel momento, leggendo una sceneggiatura di Christopher Nolan".



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan approdato nelle sale.