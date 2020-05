Tenet, John David Washington sconvolto: 'Nolan ha rivelato un sacco di dettagli!'

Nella notte è arrivato il tanto atteso secondo trailer ufficiale di Tenet, nuovo lungometraggio scritto e diretto da Christopher Nolan con protagonisti Robert Pattinson e John David Washington.

Proprio il figlio di Denzel Washington, in un'intervista con Geoff Keighley per commentare il filmato promozionale, ha dichiarato: "Sono sopraffatto dalla gioia, ma anche dall'incredulità. Dico davvero, è interessante, perché ci sono tante piccole informazioni e diverse briciole di pane per la trama del film, e questa non è una cosa da Nolan! Sono sorpreso che sia stato disposto a rivelare così tanto, ma sono anche felice che lo abbia fatto."

Del resto tutti fan di Nolan, ha aggiunto Washington, "abbiamo familiarità con i suoi film, ma questo sembra qualcosa di diverso. Sembra che sia la direzione verso cui ci porterà per i prossimi 10, 15 anni di cinema."

In effetti le informazioni rivelate dall'ultimo trailer di Tenet sono abbastanza succose, e sicuramente in gran quantità rispetto ai soliti standard del regista: oltre a rivelare che l'antagonista sarà un minaccioso cittadino russo (interpretato da Kenneth Branagh), svela anche qualche indizio sull'abilità che dà il titolo al film, una sorta di "superpotere" che permette di invertire il tempo; come ci mostra il personaggio di Clémence Poésy, il Protagonista senza nome (Washington) può riprendere i proiettili invece che spararli. "Ho visto troppo!" esclama sagacemente il personaggio di Pattinson.

Come se non bastasse, poi, vengono mostrati anche diversi dettagli del mondo crepuscolare di spionaggio internazionale focalizzato su una missione che deve impedire la terza guerra mondiale, con una massiccia scena di attentati in un'importante sede politica e la possibilità che "invertire il flusso del tempo" rischia di annullare gli eventi che i protagonisti stanno vivendo. Quali sono le vostre teorie? Ditecelo nei commenti.

