Tenet, John David Washington ha i poteri di Doctor Strange in una nuova fan art

I film Marvel ci hanno abituato ai crossover: il Marvel Cinematic Universe non sarebbe lo stesso senza film come Avengers: Endgame in cui possiamo vedere tutti in una volta i nostri eroi preferiti. Meno comune, certo, sarebbe un crossover tra Spider-Man e soci e i personaggi di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan.

Ma d'altronde, perché mettere limiti alla fantasia? Punti di contatto tra ciò che vedremo nel film con John David Washington e un personaggio dell'MCU in fin dei conti sembrano esserci: vi dice niente la capacità di controllare il tempo?

Esatto, stiamo parlando proprio di Doctor Strange: certo, da quel che si è visto nel trailer di Tenet i personaggi di Nolan agiranno comunque seguendo teorie e leggi ben precise (e sarebbe strano il contrario, conoscendo il regista), ma il concetto della manipolazione del tempo rimane e, in ciò, il personaggio di Benedict Cumberbatch è sicuramente un maestro.

Il solito BossLogic ha dunque pensato di ideare questo fantasioso mash-up, estrapolando dal trailer una foto di John David Washington e piazzandogli intorno alle mani i cerchi magici che vediamo solamente evocare dal caro Stephen Strange.

Una teoria, intanto, vede Tenet come possibile sequel di Inception; per quanto riguarda la data del lancio, invece, Christopher Nolan si è detto ottimista sull'uscita di Tenet a luglio.