Tenet, tutti gli indizi nascosti nel misterioso teaser del nuovo film di Christopher Nolan

Come vi abbiamo raccontato questa mattina presto, nella giornata di ieri negli Stati Uniti durante un'anteprima di Hobbs & Shaw è stato mostrato a sorpresa il primo teaser di Tenet, il nuovo misterioso film di Christopher Nolan.

Il filmato è comparso in versione bootleg intorno alle dieci sempre di questa mattina, ma poco dopo è stato rimosso dalla Warner Bros. Cerchiamo però di raggruppare in questo pezzo tutti i numerosi indizi lasciati dagli appena 50 secondi (circa) del trailer.

Il video inizia con l'inquadratura di un vetro con un foro di proiettile. Il personaggio interpretato da John David Washington appare dietro questo vetro e si avvicina al foro del proiettile, dopo di che allunga la mano per toccarlo.

"È giunto il momento per un nuovo protagonista", recita lo schermo.

A quel punto la camera si sposta col carrello verso destra, seguendo Washington che cammina nella stessa direzione per avvicinarsi ad un secondo foro di proiettile, sempre sullo stesso vetro ed identico al primo. Washington ripete lo stesso movimento di prima e tocca nuovamente il vetro.

Compare un'altra didascalia: "È giunto il momento per un nuovo tipo di missione".

Il teaser passa poi ad una breve inquadratura di team d'assalto della polizia che corre per una strada, cui segue un altro primo piano sul personaggio di Washington, che questa volta è a petto nudo e indossa una maschera per l'ossigeno. Compare dunque il titolo del film, scritto al contrario - "TENƎꓕ" - con metà della parola capovolta e all'indietro, che poi ruota su se stessa ribaltandosi ma rimanendo sempre uguale.

Il simbolismo dei due identici fori di proiettile con i due ripetuti movimenti di Washington, sommato al palindromo che si avvolge come una spirale, lascia intuire che - come prevedibile - ancora una volta Nolan giocherà con la manipolazione del tempo, ma il filmato è pensato appositamente per confondere e far scervellare i fan, che di certo non mancheranno di riempire la rete con le proprie teorie.

Qual è la vostra? Fatecela sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che Tenet arriverà in tutto il mondo dal prossimo 17 luglio 2020.