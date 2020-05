Tenet sarà incentrato su di una 'guerra fredda quantica': cosa significa?

Nonostante negli ultimi tempi si sia parlato di Tenet in relazione alla disputa sulla data di uscita voluta da Nolan, il film continua ad attirare l'attenzione soprattutto per il suo fascino misterioso.

A fare un po' di chiarezza, per quanto possibile, arriva il titolo di un libro di approfondimento apparso su Amazon, in uscita a luglio 2020 e attualmente preordinabile. Il testo in questione si intitola "The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan’s Quantum Cold War".

Il trailer di Tenet aveva già messo in chiaro che anche stavolta il regista ci avrebbe trascinato all'interno di una storia sci-fi a modo suo: cioè senza farci capire niente... ma il suo fascino sta proprio in questo, e le teorie più strampalate hanno già iniziato a circolare in seguito al criptico primo assaggio. Grazie al titolo del libro possiamo intuire che le distorsioni che inficiano la realtà in cui il protagonista vive potrebbero essere dovute ad un conflitto legato alla fisica quantistica.

Non una Terza Guerra Mondiale quindi, come apprendiamo nel trailer, ma qualcosa di molto peggio: una seconda Guerra fredda che si svolge su di un piano diverso e in grado di stravolgere l'ordine della materia, del tempo e della realtà come la percepiamo. Difficile dire in che modo verrà declinato tutto questo, ma possiamo aspettarci uno "strabiliante spy thriller, talmente unico che il pubblico continuerà a scervellarsi sulla sua complessità per molti anni", come sottolineato nella descrizione del libro (consultabile cliccando sulla fonte in basso).

Cosa vi aspettate dal film? Vi siete fatti un'idea più precisa riguardo alla trama? Per approfondire la questione sul periodo di uscita vi consigliamo lo speciale su Tenet.