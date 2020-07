Tenet, ecco quanto dovrà incassare Nolan per andare in pari con la mostruosa produzione

Sarà un'estate difficilissima per i blockbuster, e una particolarmente complicata per Christopher Nolan: il regista, rimasto uno degli ultimi baluardi dell'esperienza cinematografica, si ritroverà infatti con una produzione mostruosa come quella di Tenet alle prese con un'industria in crisi totale.

Ora un nuovo rapporto (arrivato via IndieWire) ha provato a fare i conti in tasca al regista/produttore e alla Warner Bros., suggerendo che il loro nuovo blockbuster Tenet dovrà incassare almeno $800 milioni di dollari solo per andare in pari: ciò vuol dire, in soldoni (battuta!), che per iniziare a guadagnare qualcosa dal film la Warner Bros. dovrà aspettare che gli incassi avranno superato quel tetto.

Il film è stato rinviato già due volte a causa dei vari ritardi legati al coronavirus, e secondo le ultime indiscrezioni rischia un terzo posticipo. Con queste cifre ovviamente la distribuzione tramite on demand sarebbe da escludere a priori, anche se Nolan fosse il fan numero uno dello streaming, dato che per la contabilità di Hollywood un punto di pareggio di $800 milioni significa che il budget totale della produzione è molto vicino se non superiore a $300 milioni, con il resto stanziato da Warner Brothers per il marketing e le varie spese pubblicitarie, che naturalmente continueranno a salire fino a che il film non arriverà in sala (anche, banalmente, per stampare di volta in volta i nuovi cartelloni con le date di uscita aggiornate).

L'aspetto spaventoso di questi numeri mostruosi è il fatto che la maggior parte dei film che arrivano nei cinema verrebbero considerati un successo eccezionale se riuscissero anche solo ad avvicinarsi agli $800 milioni, e anche per un regista amatissimo come Nolan questo numero rappresenta una battaglia da combattere a dir poco in salita. Dunkirk, l'ultimo progetto diretto da Nolan, ha terminato la sua corsa al botteghino con un incasso di $535,5 milioni. In precedenza, Interstellar si è avvicinato a quel limite con un botteghino di $752,8 milioni in tutto il mondo, e per arrivare oltre quella cifra bisogna tornare indietro nel tempo (altra battuta) fino a The Dark Knight ($1,272 miliardi), The Dark Knight Rises ($1,25 miliardi) e Inception ($953,2 milioni).

Naturalmente il punto non è la capacità di Nolan di attirare al cinema un pubblico così vasto, bensì la possibilità di riuscire a farcela anche nell'attuale situazione in cui versa l'industria. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti ecco svelata la durata di Tenet.